Jovanotti spiazza i fan: "Sono stato operato", il post e la foto sui social

Paura, di nuovo, per Jovanotti. "Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente" Così, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha scritto il cantante, che ha allegato al messaggio una foto dal letto dell’ospedale dopo l’operazione di oggi.

"Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi - ha aggiunto -. Ci tengo a ringraziare moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione) dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno. Poi vi racconto. Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto Grazie! Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni ??. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio!", ha aggiunto.

Subito l'annuncio sui social ha attirato un profluvio di commenti di amici e di fan. In risposta al post di Jovanotti, le parole di molti colleghi. "Vai Lore! Ti aspettiamo", ha scritto Cesare Cremonini. "Forza Lorenzo": è l'incoraggiamento di Mara Venier. "Daje Lore", ha digitato Emma. Non è mancato il cuore della moglie, Francesca Valiani.