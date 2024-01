L'Eredità, bufera per la Ghigliottina di Sara. "Stroncata", cosa è successo

16 gennaio 2024 a

Non c'è puntata de L'Eredità che non scatena un vivace dibattito sui social, con tifoserie e suggerimenti. Come è accaduto lunedì 15 gennaio, quando la nuova campionessa Sara non è riuscita a superare la prova della Ghigliottina. Le parole da collegare a quella finale erano: acciaio, libri, servizio, comune e collo. Con un montepremi di 40mila euro la parola da indovinare era "cassa", il cui significato può essere associato in locuzioni e modi di dire con gli altri termini. La concorrente però ha risposto un'altra parola: "posata". Il conduttore Marco Liorni lo spiega per bene: "Servizio di cassa, il libro di cassa, una cassa d'acciaio, il collo è una cassa e la cassa comune".

Spiegazioni che non sono state ritenute esaurienti da molti utenti dei social: "Libro di cassa lo conosce solo Liorni", "Avessero scritto morto.. tutto più facile da indovinare". "Che stroncata oggi...non volevano dare i soldi??". La Ghigliottina è uno di quei giochi in cui chi sta comodamente seduto sul divano pensa di avere sempre la soluzione giusta in tasca, e non si capacita come il concorrente davanti alle telecamere non ci arrivi. In questo caso, anche il pubblico a casa è rimasto spiazzato. Per Sara, la possibilità di rifarsi già stasera.