Prima di domani, la verità di Poletti su Pedretti: "Cosa mi ha detto al telefono"

15 gennaio 2024 a

a

a

Il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi trovata morta nel Lambro, continua a far discutere anche in televisione. Se n'è parlato durante la trasmissione "Prima di domani" in onda il 15 gennaio su Rete4.

Ospite è stato il giornalista Roberto Poletti che solo venerdì scorso aveva parlato al telefono con la ristoratrice per invitarla nella sua trasmissione radiofonica. "Eravamo d'accordo per un'ospitata dalle 6.30 alle 7. L'avevo sentita venerdì, lei mi aveva detto: faccio il sacrificio di svegliarmi alle 6.30 ad una condizione: non citare la mia pizzeria, non voglio pubblicità personale. Voglio combattere i pregiudizi e voglio parlare di questa vicenda incresciosa. Bene io l'ho sentita venerdì lungamente per quasi un'ora, quando era in auge e tutti la celebravano come la paladina dei diritti e dei disabili e delle persone omosessuali. Ho organizzato una trasmissione su Radio 1",