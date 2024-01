Prima di domani, l'annuncio di Molinari sulle pensioni: "Chi abbiamo aiutato"

10 gennaio 2024 a

Pensioni, se ne parla anche durante la puntata di Prima di domani in onda il 10 gennaio su Rete4. Ospite in studio, Riccardo Molinari, della Lega, che fa mea culpa per le promesse non mantenute e annuncia quali sono state finora le priorità della maggioranza.

"Il tema delle pensioni è quello su cui non siamo ancora riusciti a mantenere le promesse elettorali - dichiara Riccardo Molinari - Anche se l'obiettivo di quota 41 resta un obiettivo di legislatura. Questo è un dato di fatto. Abbiamo utilizzato le risorse disponibili che erano poche. E i pochi soldi disponibili sono stati utilizzati per aiutare le persone in difficoltà, con l'adeguamento al 100% dell'inflazione delle pensioni fino a 4 volte la minima, quindi aiutando chi ha di meno, e mettendo la maggior parte dei fondi sull'aumento degli stipendi per i lavoratori che guadagnano di meno. Quindi confermando il taglio del cuneo fiscale".