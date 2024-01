Prima di domani, la sentenza di Ghisleri su Chiara Ferragni: perché sarà ancora seguita

09 gennaio 2024 a

Si discute di Chiara Ferragni nel corso della puntata del 9 gennaio di Prima di domani, il talk show pre-serale di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer. Tra gli ospiti c’è anche Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, che fa un’analisi sul destino dell’influencer e moglie di Fedez: "Chiara Ferragni è un personaggio che ha quasi 30 milioni di follower. Nonostante tutto quello che è successo ha perso poco meno di 200mila follower, è un dato forte. Il dato vero è che ha perso la sua vena di credibilità e quindi sta cercando di recuperare, ma è un tema complicato. Ma noi abbiamo un po’ la sindrome del Grande Fratello, del Truman Show, ci piace guardare dal buco della serratura osservare. Gli italiani continueranno a vedere come si veste, che cosa accadrà. Quello che è importante è che la politica usa questa situazione, così come i media, perché lei fa notizia e perché Fedez più volte si è espresso in messaggi politici. Anche questo – chiosa Ghisleri - la rende molto vicina e tocca anche per tangente il tema della politica. Questo è un dato importante".