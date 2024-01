Prima di domani, Luca Sommi contro la sinistra: "Sono incapaci"

15 gennaio 2024 a

Elezioni e alleanze. Se ne parla durante la puntata di "Prima di domani" andata in onda il 15 gennaio su Rete4. Ospite è stato Luca Sommi, giornalista del Fatto Quotidiano, che ha puntato il dito contro l'incapacità della sinistra di fare una sintesi delle proprie proposte politiche.

"Ricordiamo che nella passata legislatura, due partiti erano in maggioranza e uno era all'opposizione. Però si compattano al momento delle elezioni. Federando, un piano, un orizzonte, un intento comune e vincono le elezioni. A sinistra, invece, dove ci sono sfaccettature ancora più accese, non sono capaci di fare corpo unito e di trovare alcuni punti perché quando la destra vince, piaccia o non piaccia, tu sai cos'hai in mente. Che società ha in mente Calenda? Che società ha in mente la Schlein? Qual è la società in cui vivrò se dovessero vincere le elezioni? La signora del mercato non lo sa.