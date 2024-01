Prima di domani, Gentili mette a nudo la crisi povertà: “I soldi dove si prendono?”

11 gennaio 2024 a

L’emergenza povertà viene discussa nella puntata del 10 gennaio di Prima di domani, il talk show di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer. Tra gli ospiti figura anche la giornalista e conduttrice Veronica Gentili, che ammette il problema ma vede una strada quasi senza uscita: “Tutti i partiti portano i loro cavalli di battaglia avanti e quello delle pensioni è sempre stato uno dei cavalli di battaglia della Lega, che ha le mani libere rispetto a Fratelli d’Italia, che deve tenere i cordoni della borsa, per quanto a Giorgetti, ministro dell’Economia, sia costretto ad un ruolo da guardiano e tocchi a lui. Però la Lega ha promesso una serie di cose che purtroppo non possono essere portate, a partire dalla stessa flat tax, che non può essere fatta come la Lega vorrebbe. Quello della manovra correttiva è un dato di fatto, non sarà oggi, non sarà domani, ma è chiaro che ci sarà un problema di manovra correttiva da fare. Con una manovra correttiva da fare e il problema del deficit, perché oltre un tot non puoi andare, i soldi per queste situazioni dove li vai a prendere? Ci sono - chiosa Gentili - delle scelte da fare”.