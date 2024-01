Chiara Ferragni, “autodemolizione”. Senaldi a Zona Bianca bastona Fedez

15 gennaio 2024 a

Lo scandalo che ha travolto e continua a travolgere Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata, è uno degli argomenti di discussione nel corso della puntata del 14 gennaio di Zona Bianca, il programma televisivo serale di Rete4 che vede Giuseppe Brindisi alla conduzione. Tra coloro che analizzano la posizione dell’influencer c’è Pietro Senaldi, condirettore di Libero: “È una professione e come in tutte le professioni ci sono i fuoriclasse, quelli bravi, quelli che si arrabattano e quelli che non sono adeguati. Ferragni è una fuoriclasse, però è un po’ troppo confidente nel suo talento, quando si è così bravi è difficile darsi un limite. Anche in quello che è emerso nel suo rapporto con gli sponsor è venuto fuori un ‘Signori si fa come dico io e basta’. Secondo me Fedez, in buona fede, la danneggia. Da quando è accaduto lo scandalo sono state fatte delle cose che peggiorano la situazione, irritano l’opinione pubblica anziché placarla, c’è - ribadisce ancora una volta Senaldi nel concludere il suo ragionamento - un’autodemolizione”.