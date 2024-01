Fedez, figuraccia sull'hater. “Questa è la tua faccia di c***o”, ma sbaglia persona

Luca De Lellis 15 gennaio 2024 a

Il mondo social, talvolta, può risultare una sorta di giungla: dove tutto, anche gli insulti più irripetibili, sembrano consentiti. Specie se l’utente di turno non si firma con nome e cognome, utilizzando un nickname non identificativo, da queste vicende possono nascere gaffe pericolose da un punto di vista legale. È ciò che è successo a Fedez, non di rado bersaglio di ingiurie non solo nei confronti del suo stato di salute, ma anche verso i propri figli. Il rapper conduttore del podcast Muschio Selvaggio, durante la puntata con ospiti David Parenzo e Gabrone, ha cercato di farsi giustizia da solo, stufo dei continui auguri di malattie gravissime verso sé e la propria famiglia da parte dei cosiddetti hater. “Il prossimo che vado a pigliare si chiama Davidone, io e lui su X abbiamo una storia un po’ lunga perché aveva già detto che era contento che mi fosse morto il cane”, ha esordito Fedez con tono sarcastico, aggiungendo che gli aveva replicato per le rime apostrofandolo come un “co***e”.

E dov’è la gaffe di cui si parlava? Eccola qui. Questo Davidone ha inserito la presunta foto del suo volto su un altro commento nel quale affermava di essere soddisfatto anche per il tumore al pancreas che ha provocato grossi disagi psicofisici a Fedez, che allora ha deciso mostrarla in video diretta a Muschio Selvaggio, commentando: “Davidone, questa è la tua faccia da c***o e oltre a questa mi manca il tuo nome e cognome, e quando avrai le palle di scriverli sarai un uomo finalmente”. Solo a quel punto il conduttore di X Factor, infatti, avrebbe potuto sporgere denuncia. Ma il gesto gli si è ritorto contro come un boomerang, perché la foto era di un’altra persona, anche piuttosto nota ai fan di Twitter Calcio. Si tratta di tal Wazza, così il suo nome utente, tifoso dell’Inter, che non ha preso esattamente a cuor leggero la situazione grottesca venutasi a creare. Anzi, tutt’altro. “E’ un segno del destino, ora sono ricco. Prossimo anno abbonamento al primo anello rosso di San Siro. Questo grazie a Fedez che non verifica le fonti e che mi mette alla gogna mediatica. Io adesso avrò paura a uscire di casa perché chiunque mi può incrociare, come suggerito dal buon Fedez, potrebbe farmi del male. Proprio una brutta situazione”, ha dichiarato in una serie di post pubblicati sul suo profilo X.

Insomma, pare esplicita l’intenzione di Wazza di voler querelare Fedez in seguito alla condotta del cantante. Ma non solo: “Mi sa che abbiamo un problema... Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la mia. Fedez è riuscito a farmi diventare simpatico a tutto il Twitter Calcio”. Chi di social ferisce, di social perisce.