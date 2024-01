Ferragni disposta a "chiarire". E spunta la foto "sospetta": in crisi con Fedez?

14 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni ha disertato la Settimana della moda di Milano per concedersi qualche giorno di vacanza in montagna con i figli Leone e Vittoria, la madre e la sorella Valentina. ma senza Fedez. Circostanza, questa, che ha amplificato le voci lanciate da Selvaggia Lucarelli di qualche dissidio nella coppia ("una frizione forte", l'espressione usata). Anche perché l'influencer aveva annunciato sui social 24 ore di fuga con la "famiglia", quindi tutti pensavano che andasse anche insieme al marito. Ma così non è stato. Intanto la bufera del pandoro-gate non sembra placarsi. Ferragni oggi con una nota ribadisce la propria fiducia negli inquirenti e si dice "a disposizione" delle autorità competenti. L'imprenditrice afferma inoltre che "risponderà esclusivamente a loro" e non ai media che la cercano da settimane. "In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualità di Amministratore Delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl - è scritto nella nota - ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto".

Tornando alla presunta "maretta" familiare, Lucarelli aveva fatto sapere che i dissidi sarebbero dovuti agli attacchi di Fedez alla stampa, come il famoso botta e risposta con Myrta Merlino per gli "appostamenti" dei cronisti di Pomeriggio Cinque sotto casa dei Ferragnez a City Life, a Milano, a caccia di informazioni. Le ultime "tracce" social di Ferragni la mostrano spensierata sulla neve con i figli e mentre dorme con la sorella, il suo cane e il piccolo Leone. Una serie di storie su Instagram e una foto d famiglia. Ma senza Fedez.