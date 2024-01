Dritto e rovescio, Wanna Marchi a valanga: "Ferragni? Il popolino è invidioso"

12 gennaio 2024 a

Chissà cosa ne pensa Chiara Ferragni della strenua difesa - non priva di critiche velenose - nei suoi confronti di Wanna Marchi, la regina delle televendite condannata per diversi reati, e della figlia Stefania Nobile. Le due sono state intervistate dalla trasmissione Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 11 gennaio, che ha dedicato un lungo segmento al pandoro-gate e all'inchiesta sull'influencer. Ferragni ha sbagliato? "Io credo che abbia avuto vicino delle persone che l'hanno usata", afferma Marchi nel programma di Paolo Del Debbbio, "l'ho sempre ammirata e mi è sempre piaciuta, le auguro veramente di uscirne in maniera bella e pulita".

Per le due donne è in corso un "accanimento" dovuto a "invidia e cattiveria". "Il popolino non ama le persone belle, ricche e famose - argomenta l'ex televenditrice - vorrebbe tutte personcine allo stesso livello, ma lei invece è una persona molto diversa da questo standard di persone". Nobile sottolinea che Ferragni ha costruito tutto da sé: "Di influencer ce n'è una, come di televenditrici: c'è solo una Wanna Marchi".

Tuttavia ci sono un paio di cose che le due rimproverano all'influencer e imprenditrice. La più critica è Stefania Nobile, secondo cui il video di scuse di Ferragni è stato il vero "errore di comunicazione" della vicenda. Insomma, per la figlia di Wanna Marchi, lei non doveva ammettere di aver sbagliato perché "possono stabilirlo solo i magistrati", e avrebbe fatto bene a fare un video dalla sua strabiliante cabina armadio. Consulenza comunicativa a parte, Nobile si toglie un sassolino dalla scarpa: "Non posso dimenticare una storia che fece Fedez su Instagram, dove sua moglie esce con questo vestito e lui le dice: 'Wow ,mi ricordi molto Wanna Marchi negli anni Ottanta'. E lei ha una reazione contrariata. Ma era meglio essere associata a Wanna Marchi anni 80 o alla Wanna Marchi delle truffe?", è la stoccata della figlia della televenditrice. Tuttavia la stessa Marchi ribadisce la sua stima all'influencer: "Nonostante non la conosca ho tanta stima di lei e le voglio bene", chiosa Wanna Marchi.