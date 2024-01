I Fatti Vostri, Timperi scivola in diretta, la caduta finisce male

10 gennaio 2024 a

Fuori programma con relativo danno durante la puntata de "I Fatti Vostri" andata in onda il 10 gennaio. Le "disgrazie" sono iniziate direttamente con la gaffe di Anna Falchi che mentre presentava la rubrica "Ci pensa Patty", ha urtato un tavolino facendo cadere un fornellino e un pentolino con cui si stava riscaldando un po' di cera. Anna Falchi ha fatto finta di non capire e ha detto subito: “Sono stata io? Io non ho fatto nulla. L’ho solo sfiorata?“. Ma era solo l'inizio e il peggio doveva ancora arrivare. E' proprio in quel momento che è intervenuto Tiberio Timperi. Lui voleva solo aiutare quindi ha iniziato a raccogliere gli oggetti da terra: “Eccolo qua. Vedi? Ogni tanto si dice che noi uomini non serviamo a niente“.

Allora è successo il patatrac. Timperi va lungo sulla cera. Grazie al cielo niente di grave. Solo un po' di spavento e tante risate. Anna Falchi ha reagito così: “Bene, mentre il nostro Tiberio si lecca le ferite, evidentemente, sperando che sia tutto a posto, torniamo a noi. Qui c’abbiamo materiale abbondante, insomma, per Blob e Striscia, come dice il nostro Tiberio. Fate finta di niente. The Show must go on".