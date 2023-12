Myrta Merlino e l'intervista a Tardelli sul matrimonio: "Ho letto sui siti e..."

17 dicembre 2023 a

Parole che quantomeno l'hanno sorpresa. Myrta Merlino rivela di aver appreso da alcuni articoli online dell'intervista di Marco Tardelli a Diva e donna, qualche settimana fa, in cui l'ex calciatore campione del mondo a Spagna '82 affermava senza troppi giri di parole di non pensare al matrimonio con la giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5, almeno per il momento.

Intervistato da Giancarlo Dotto, Tardelli aveva detto: "Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Myrta sì. Ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo...". Il tema torna sul tavolo in una intervista della giornalista a Repubblica, incentrata sul passaggio da La7 a Cologno Monzese. Traslocando a Mediaset si è scoperta più fragile? "Non sono mai stata così bisognosa di protezione, ho sentito la necessità del sostegno di tutti, a cominciare da quello di Marco", dice Merlino, "questi tre mesi mi sono valsi tre anni".

Le viene chiesto conto, allora, delle parole di Tardelli: "Avevo quasi 47 anni quando ci siamo messi insieme, lui 61. Siamo due miracolati e siamo innamorati - risponde la giornalista con un sorriso - Leggendo sui siti anch’io sono rimasta un po’ così e gliel’ho detto. Ma lui lo spiega: stiamo benissimo così, mi ama e mi stima, non lo ritiene necessario. Sintetizzato: 'Non vuole sposare Myrta', beh, suona malissimo", precisa Merlino.