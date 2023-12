Windsor, dopo 30 anni a messa con i reali. Che fa Sarah Ferguson

25 dicembre 2023 a

La famiglia reale britannica, come da tradizione, si è recata alla messa di Natale a Sandringham, in Scozia, dove si riunisce per il periodo festivo. La novità è stata la presenza di Sarah Ferguson, duchessa di York: per la prima volta dopo oltre 30 anni l’ex moglie del principe Andrea si è unita a re Carlo e Camilla, a William e Kate con i figli, ai duchi di Edimburgo e allo stesso ex marito, insieme alla figlia Beatrice con il marito Edoardo Mapelli Mozzi, nella passeggiata pubblica fino alla chiesa.

Intanto nel suo discorso di Natale, Re Carlo III ha lanciato un chiaro messaggio ambientalista. Il sovrano ha usato il suo messaggio di Natale per elogiare la «crescita di consapevolezza di come dobbiamo proteggere la nostra Terra», mandando nuovamente un messaggio a favore dell’ambiente. «Ci prendiamo cura della Terra per il bene dei figli, dei nostri figli», ha detto il sovrano del Regno Unito nel video preregistrato in cui lo si vedeva in piedi accanto a un albero di Natale a Buckingham Palace. Per lui si è trattato del secondo discorso natalizio da quando è salito al trono a seguito della morte della madre, la regina Elisabetta II, avvenuta nel settembre del 2022 ma è stato il primo discorso di Natale dopo la sua incoronazione, che è avvenuta a maggio, quando è stato ufficialmente incoronato in una sfarzosa cerimonia. Carlo, che da tempo si batte per le cause ambientaliste e che di recente ha detto ai leader stranieri, in occasione della riunione sul clima COP28, che il raggiungimento degli obiettivi climatici rimane «terribilmente lontano dalla strada», si è detto appunto incoraggiato nel vedere crescere la consapevolezza della necessità di proteggere il pianeta.