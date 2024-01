Harry tagliato fuori dal "libro dei migliori" ma c'è William. Nuovo sgambetto?

Alessandra Zavatta 08 gennaio 2024 a

Il principe Harry è stato escluso dal prestigioso libro dell'esercito che celebra i duecento migliori ex studenti di Sandhurst. L'accademia dove viene addestrata l'èlite dell'esercito britannico. Nel libro viene ricordato il fratello, il principe William, che ne ha scritto anche la prefazione. Nell'elenco non manca, naturalmente, Winston Churchill, il primo ministro che ha portato il Regno Unito alla vittoria nella Seconda guerra mondiale. Compaiono tra i migliori allievi pure l'astronauta Tim Peake, l'esploratore polare Preet Chandi e l'attore David Niven. Ma il Duca di Sussex non c'è. Pur avendo prestato servizio nell'esercito per dieci anni e aver partecipato a due missioni in Afghanistan, dove ha operato come Forward Air Controller, dal 2007 al 2008, e come pilota di elicotteri Apache, dal 2012 al 2013. Un affronto per il fratello del futuro re d’Inghilterra, come ha affermato un importante comandante dell'esercito.

Ma nel libro dei migliori ex alunni di Sandhurst ci sono altri militari emarginati. Tra questi il fondatore dell'Unione britannica dei fascisti Oswald Mosley, un ex parlamentare conservatore passato con i laburisti e poi divenuto fervente sostenitore di Benito Mussolini. Tanto da imitare il Duce e organizzare, il 4 ottobre 1936, la Marcia su Londra. Che non ebbe però alcun successo. Mosley, insieme a un altro ex alunno di Sandhurst, Benson Freeman, finì quindi per unirsi al partito nazista per diventare ufficiale delle Waffen-SS di Adolf Hitler. Di qui la messa al bando da parte della prestigiosa accademia. Il principe Harry, però, non fa politica. C'è chi sostiene che la sua esclusione sia da collegare a quanto raccontato nel libro di memorie "Spare", dove il Duca si è vantato di aver ucciso 25 combattenti talebani, spiegando che vedeva quelli a cui aveva sparato come "pezzi degli scacchi" piuttosto che come uomini.

Frasi che hanno scatenato la furia tra i ranghi militari, con l'ex colonnello dell'esercito britannico Richard Kemp che ha definito i dettagli dell'autobiografia del principe un "tradimento delle persone al cui fianco ha combattuto". Harry si è addestrato a Sandhurst per 44 settimane nel 2005 e 2006, divenendo ufficiale della Household Cavalry Blues and Royals. La guardia d'onore a cavallo del Capo dello Stato, che all'epoca era la regina Elisabetta. William invece è entrato a Sandhurst nel 2006 prima di servire nella Royal Air Force e poi nella Royal Navy. Ma non è mai stato in prima linea per "ragioni di sicurezza in quanto erede al trono", come viene spiegato nel libro che celebra i duecento migliori ex cadetti.