Stasera Italia, Rita Dalla Chiesa: "Meloni non può essere bloccata così"

Caso Pozzolo, se ne parla durante la puntata di Stasera Italia in onda il 7 gennaio su Rete4. Ospite in studio Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, che attacca chi, col proprio comportamento, complica la vita del premier Giorgia Meloni.

"Giorgia Meloni sta facendo tutto quello per cui è stata votata e non può essere bloccata ogni tre secondi da persone che non si comportano nel modo più giusto"



Il parere di Rita dalla Chiesa sul caso Pozzolo#StaseraItalia pic.twitter.com/70vVFIxFBk — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 7, 2024

"Meloni si trova a dover affrontare problemi veri, problemi seri, i problemi degli italiani - ha detto Rita Dalla Chiesa - E gli italiani si aspettano che lei faccia tutto quello per cui è stata votata e non può essere bloccata ogni tre secondi da persone che non si comportano nel modo giusto. Mi sembra strano che le persone vadano in giro con le pistole. Io sono stata abituata a vivere nelle caserme, quindi di armi ne ho viste e le armi le ho sempre detestate".