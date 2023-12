Stasera Italia, governo e lavoro. Cosa ricorda Tovaglieri alle opposizioni

30 dicembre 2023 a

A poche ore ormai dall'inizio del 2024, sorge spontanea una discussione sull'operato dell'attuale governo. A Stasera Italia Weekend, il programma di politica e di attualità di Rete 4, tale dibattito è stato proposto agli ospiti in studio. Tra i primi a intervenire Isabella Tovaglieri. L'europarlamentare della Lega è andata dritta al punto e ha detto: "Non vorrei smentire l'opposizione, ma l'opposizione è smentita da dati che sono inoppugnabili". Con i dati alla mano, l'interlocutrice della conduttrice ha cercato di ricordare a chi getta fango sul premier Giorgia Meloni gli obiettivi raggiunti negli ultimi 12 mesi.

"Io parto da un dato assoluto che riguarda il lavoro, che credo sia l'unico strumento veramente in grado di generare crescita, prosperità, sviluppo e benessere per un Paese, oltre che garantire indipendenza e parità": così ha esordito Tovaglieri. "I dati del lavoro di quest'anno sono dati record a livello occupazionale. Mezzo milioni di posti di lavoro in più a tempo indeterminato, nonostante tutti sostenevano che con un governo non tecnico di centrodestra, eletto democraticamente, avremmo avuto solo precariato", ha continuato.

L'occupazione è stata infatti in crescita nel 2023. Il tasso di disoccupazione è in discesa. Ma non è tutto. Come ha ricordato l'europarlamentare della Lega, un altro dato inchioda le opposizioni: "E record anche di occupazione a livello femminile. Io credo che questi siano dei dati sostanziali. Questo governo ha deciso di schierarsi a favore di chi produce ricchezza. Quindi lavoratori, imprenditori e datori di lavoro. Evitare la politica che abbiamo avuto fino a oggi: l'assistenzialismo", ha concluso.