Fuori dal coro, Del Debbio toglie il freno sui guru dei social. Boato in studio

L’ultima puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Mario Giordano, è iniziata con un approfondimento sui cosiddetti "guru dei social", su tutti coloro che, cioè, danno in pasto ai follower una vita da sogno. "Basta far credere che sia alla portata di tutti", commenta nel servizio l'inviata. "I nuovi guru usano i social per accalappiare nuovi clienti. Peccato che siano solo venditori di fuffa", aggiunge. Su questi "imbroglioni che speculano sugli italiani in crisi" è stato interrogato Paolo Del Debbio, che, senza girarci intorno, ha detto: "Dei guru cosa vuoi che dica? Primo: che vadano a fare in...guru, tutti".

"Un complessivo vaff...guru a tutti i guru", ha continuato il celebre conduttore di Dritto e rovescio, ospite nello studio del talk-show del mercoledì sera. "Perché attentano alla creduloneria. Siccome lì c'è leggi a tutto andare, basterebbe fare l'operazione guru, provincia per provincia. Andare a trovare guru per guru e fargli il...guru", ha aggiunto il giornalista, ottenendo subito il sostegno del collega Mario Giordano.