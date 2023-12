Fuori dal coro, Mauro Corona spiazza Giordano: "Spero in Meloni", sinistra ko

28 dicembre 2023 a

Mauro Corona smonta pezzo per pezzo la sinistra di cui si dice tuttavia sostenitore. Lo scrittore alpinista è ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4. Il conduttore per fargli sentire la mancanza di Bianca Berlinguer, mette il studio il cartonato della giornalista di È sempre Cartabianca. Si parla tra le altre cose iun cavallo di battaglia del programma, le occupazioni abusive dei "ladri di case": “Se occupassero il mio appartamento? Se non ci scappa il morto, ci scappa il ferito grave. Farsi giustizia da soli è un po’ esagerato, dicono, per me non lo è. Esorterei Giorgia Meloni a fare delle leggi di emergenza", afferma Corona.

Lo scrittore chiede sgomberi e mano pesante: "Ma dove siamo arrivati? Bisogna smantellarli, calci in c**o. Altrimenti succedono cose gravi. Se trovano gente forzuta, come mio fratello, lì ci scappa il morto. Le forze dell’ordine li devono prendere per il coppino e buttarli sulla strada". Insomma, tolleranza zero contro l'illegalità. Stesso discorso per la legittima difesa. Parlando dell’ex campione olimpico di scherma che a 93 anni ha messo ko un rapinatore, lo scrittore sentenzia: “Bisogna spazzar via i delinquenti, deportarli su un’isola. Nella giustizia, la libertà". Infine, la frase umiliante per il Pd di Elly Schlein: "Sono di sinistra ma spero in Giorgia Meloni". "Sono di sinistra ma spero" che la premier "realizzi quello che ha promesso", afferma parlando con Giordano.