Chiara Ferragni, Oppini la bastona a Pomeriggio5: “Errore enorme e grave, difficile recuperare”

04 gennaio 2024 a

Dopo il ritorno sui social di Chiara Ferragni non si placano le polemiche sull’influencer. L’argomento è al centro della puntata del 4 gennaio di Pomeriggio5, talk show di Canale 5 che vede Myrta Merlino alla conduzione. Tra gli ospiti figura anche Francesco Oppini, opinionista e commentatore sportivo, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. E il suo commento non è affatto tenero nei confronti della moglie di Fedez: “E’ una questione di credibilità secondo me. Quando un personaggio così influente cade in un errore così brutto e grave, perché comunque quando si parla di beneficenza come in questo caso si parla di persone che hanno bisogno di aiuto, poi è difficile recuperare. Credo che sia stato un grosso, anzi enorme, errore di comunicazione sia il primo, e parliamo di un personaggio che ha secondo me uno staff di 20 persone alle spalle, ma soprattutto il secondo, quando si è parlato di una donazione di un milione di euro all’ospedale per far sì che la cosa venisse quasi dimenticata".