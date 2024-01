Chiara Ferragni, il siluro di Meloni alla sinistra: “Sembrava avessi attaccato Che Guevara…”

Francesco Forgione 04 gennaio 2024 a

Durante l’odierna conferenza stampa di fine anno, Giorgia Meloni, incalzata sul tema, torna a parlare di Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo dei pandori Balocco che ha coinvolto la nota influencer, la premier durante la scorsa convention di Fratelli d’Italia aveva commentato: “Ha più valore più chi produce un pandoro di chi lo griffa, ha più valore chi produce le eccellenze italiane che chi le mostra”. Meloni in quell’occasione aggiunse: “C’è una questione che questa vicenda mi ha fatto balzare agli occhi, che è il tema della trasparenza sulla beneficenza”, parole che hanno scatenato le critiche dell’opposizione.

Dopo il pandoro-gate si cerca il capro espiatorio? Voci dalla cerchia di Ferragni

Proprio nella conferenza stampa di oggi, Giorgia Meloni è tornata sul caso Ferragni affermando: “Le mie parole su Chiara Ferragni? Mi ha molto colpito la reazione scomposta della sinistra: sembrava avessi attaccato Che Guevara”. Il Presidente del Consiglio si difende dagli attacchi dell’opposizione, ritenuti pretestuosi, ribadendo: “Da parte mia non c'era volontà di attaccare alcuno, ponevo un fatto di valore, sul chi fa davvero l'eccellenza italiana, poi c'è invece una questione sul tema della trasparenza in beneficenza su cui si deve lavorare”. Nel frattempo l’influencer Chiara Ferragni è tornata sui social: con una storia su Instagram ha divulgato un messaggio in cui ringraziava tutti coloro che le sono stati vicino nei giorni scorsi chiudendo il caso Balocco.