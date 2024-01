Bianca Berlinguer pizzica Mauro Corona: "Ma sta dormendo?", che succede in diretta

03 gennaio 2024 a

Ieri è andata in onda un'altra puntata di È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità che va in onda tutti i martedì su Rete 4. In apertura, la conduttrice ha comunicato al suo pubblico che da lunedì 8 gennaio sarà al timone anche di un talk-show pre-serale. L'annuncio è arrivato nella parte iniziale della serata, quando la giornalista commenta le notizie della settimana insieme a Mauro Corona. Proprio in qual momento, però, si è consumato in studio un siparietto molto divertente. Perché, proprio quando Berlinguer stava parlando con i telespettatori, l'alpinista è sembrato distratto e lei l'ha richiamato all'attenzione.

"Già gliel'ho detto, ma lei magari se ne è scordato": così ha esordito Bianca Berlinguer per catalizzare le orecchie e gli occhi di Mauro Corona. "Dalla prossima settimana, cari telespettatori di Rete 4, non ci dovrete sopportare solo il martedì con 'È sempre Cartabianca' perché saremo in onda tutti i giorni dalle 20.30 alle 21.20 con un quotidiano di attualità che si chiamerà...", ha continuato. Poi, non sentendo commenti da parte del saggista, si è bloccata e ha chiesto: "Vuole sapere come si chiamerà? Mauro? Sta dormendo?".

A quel punto l'alpinista ha risposto: "Sì, vorrei sapere come si chiamerà". Con la grafica alle spalle, la conduttrice ha reso noto il nome del contenitore quotidiano di cui sarà al timone. "Si chiamerà 'Prima di domani'. Tutte le sere, dalle 20.30 alle 21.20. Non vi pensate che Corona non ci sarà. Non tutte le sere, ma ci sarà anche Corona", ha concluso la giornalista.