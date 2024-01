In Onda, “Senaldi armato…”. La battutaccia di Padellaro scatena la telerissa

02 gennaio 2024 a

Si discute della vicenda legata ad Emanuele Pozzolo nella puntata del 2 gennaio di In Onda, talk show pre-serale di La7 che vede Luca Telese e Marianna Aprile alla conduzione. Nel corso della trasmissione Pietro Senaldi risponde ad Antonio Padellaro che invoca un rimpasto di governo: “Cosa c’entra con Pozzolo, che non ha incarichi di governo? Un rimpasto non lo avrebbe toccato”. Il fondatore del Fatto Quotidiano sposta il tiro su altri argomenti anti-centrodestra: “Vogliamo fare l’elenco di tutte le cavolate a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi? Vogliamo parlare del Frecciarossa fermato alla stazione di Ciampino? Non la finiamo più. Perché invece di questa difesa patriottica non ammettete le cose?”.

Il condirettore di Libero però non ci sta: “Quello che male ha fatto? Quel treno non ha perso un minuto. A te non piace Daniela Santanché ma i dati del turismo sono i migliori degli ultimi anni, chi se ne frega, cambiamolo perché non piace a Padellaro”. Il collega si lascia andare: “Chi se ne frega dei dati del turismo se la società di cui la Santanchè è titolare ha i bilanci che non funzionano. Non vorrei che Senaldi fosse armato, lo conosco come una persona mite…”. Senaldi non gradisce: “Adesso siamo proprio alla delazione”. “Per legittima difesa. Ma dai su prendila con spirito!”, prova a chiudere la questione Padellaro dopo lo scontro con il collega.