Kate e Meghan ai ferri corti? Orefici: chi corre "solo per la sua popolarità"

Che tra Kate Middleton e Meghan Markle non corra buon sangue, è cosa risaputa. Le mogli, rispettivamente, del principe William e del fratello Harry, però, sarebbero ora ai ferri corti. Nelle ultime ore, è rimbalzata con insistenza sui giornali e sui media l'indiscrezione secondo cui le due non parlerebbero da ben 4 anni. Ma si tratta di voci o di realtà? Di false ricostruzioni o di reali attriti? Anche a Zona Bianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4, se ne è parlato.

"Io penso che siano due donne agli antipodi. Una, Kate, arriva da una famiglia molto solida ed è diventata poi il valore aggiunto di William come futuro re d'Inghilterra; Meghan Markle arriva da una famiglia molto più complicata, con cui non ha nessun rapporto, ed ha corso solo per la sua popolarità": questo il punto di vista di Lavinia Orefici che, nel salotto di Giuseppe Brindisi, ha ripercorso e commentato gli ultimi retroscena sulla royal family.

"Puoi vivere in maniera facile nella famiglia reale se lavori per la popolarità di una cosa sola: la corona d'Inghilterra", ha continuato la giornalista, lasciando intuire quindi quanto non siano ben graditi i comportamenti della duchessa di Sussex. "Non sarebbe mai stata la numero uno", ha chiarito Orefici proprio parlando di Meghan. "La numero uno era Elisabetta II, poi c'é Camilla che adesso è la regina e poi c'è Kate. Meghan non sarebbe mai stata la numero uno, però era un palcoscenico straordinario per portare un messaggio", ha concluso.