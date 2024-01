Navalny, Capodanno "in famiglia": il ritratto con l'aiuto di Photoshop

Nonostante il trasferimento in un carcere in Siberia, Aleksei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin di cui per giorni si è persa traccia, non si è perso d’animo e ha voluto mandare un messaggio di auguri e di speranza a sostenitori e familiari. Le parole sono state diffuse su X, l’ex Twitter ora di proprietà di Elon Musk. Navalny è in carcere dal 2021, in precedenza aveva subito un tentativo di avvelenamento. L’attivista politico russo deve scontare complessivamente una trentina di anni di carcere. Nel messaggio, corredato da una foto della famiglia Navalny evidentemente frutto di un fotomontaggio, Aleksei scrive: "Questo è il terzo anno in cui scatto la tradizionale foto di Capodanno in famiglia con Photoshop".

This is the third New Year's Eve I have taken the traditional family New Year's Eve photo with Photoshop. I am trying to keep up with the times, and this time I asked an artificial intelligence to draw me. I hope it turned out something fantastic - I will not see the picture… pic.twitter.com/W4ilWvtFJl