De Martino e Marcuzzi, gossip impazzito: "Nei camerini...". Nuove indiscrezioni

01 gennaio 2024 a

a

a

La notizia di un presunto rapporto tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi era stata lanciata in rete da tempo, ma entrambi i diretti interessati l'avevano smentita. Nelle ultime ore, però, il gossip è finito nuovamente al centro dell'interesse dei più curiosi. L'ex moglie del ballerino Belen Rodriguez ha confermato tale voce sui social network. Con l'inizio del nuovo anno, poi, nuovi dettagli sono emersi sul flirt più chiacchierato del momento. Dopo aver smascherato il legame tra lo showman napoletano e la conduttrice, l'argentina è tornata a parlare del tradimento subito con un messaggio di scuse al giornalista Alessandro Rosica, l'esperto di scoop che fece circolare l'indiscrezione.

Belen conferma la bomba di Dagospia: con chi mi tradì Stefano De Martino

Chiamato in causa da Belen, Rosica non si è fatto pregare ed è ripiombato sul caso. "Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop. Da anni vi raccontavo la storia parallela e i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino, questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen. Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura con il suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Cosa ne pensate? Grazie per avermi dato ragione", scrive l'esperto di gossip. Rosica, quindi, si è lasciato scappare dettagli "hot": "Tranquilli che ora tireremo fuori il resto su questa storia. Dalle sc**ate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme".