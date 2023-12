Stefano De Martino a cena in compagnia...Ritorno di fiamma? Chi è lei

16 dicembre 2023 a

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati al centro del gossip. Il motivo? L'argentina è entrata nel salotto di Domenica In e ha spiazzato tutti con delle dichiarazioni forti sull'ex marito. Oltre a raccontare di aver sofferto di depressione, la showgirl ha affermato che il ballerino l'ha tradita con ben dodici donne diverse. Adesso, però, nel mirino degli esperti di scoop ci è finito lo showman e per ben altri motivi.

De Martino scappa dal palco, che succede a Ballando?

Mentre la conduttrice si preparava a sganciare la bomba di fronte e Mara Venier, Stefano De Martino passeggiava serenamente in compagnia di una dama. I due, dopo essere usciti dalla casa di lei, hanno cenato in un noto locale della movida milanese e poi si sono separati. Ma di chi si tratta? Gilda Ambrosio, imprenditrice e influencer napoletana, già paparazzata in compagnia del ballerino.

"Furioso": l'intervista di Belen a Domenica In manda in tilt De Martino

A lanciare l'indiscrezione, con tanto di foto, è stato il settimanale Gente. Dagli scatti pubblicati sulla rivista, si vede che Gilda e Stefano entrano insieme al ristorante Casa Tobago. Avvolta in una pelliccia bianca, l'imprenditrice sembra non sentire il bisogno di non farsi riconoscere. I due si sono sempre dichiarati solo amici, ma possibile che ci sia qualcosa di più?