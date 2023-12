Ferragni e Fedez, retroscena esplosivo di Corona: "Quel milione lo volevano da me"

30 dicembre 2023 a

Il caso Chiara Ferragni è finito nel mirino di numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Il pandoro-gate, il videomessaggio di scuse, l'allargamento dell'inchiesta alle uova di Pasqua, il lungo e assordante silenzio social: tutto ha contribuito a creare malcontento. Oggi è arrivato il turno di Fabrizio Corona che, al Peppy Night, ha rivelato un retroscena che lo lega all'imprenditrice digitale e al marito Fedez. "Il mio avvocato Ivano Chiesa mi ha chiamato dicendomi che la pena era finita, ma che il problema erano tre querele dei Ferragnez. Una perché avevo dato loro degli ebeti, alla fine mi avevano chiesto un milione, sempre quel milione che gira. Quel milione lo volevano da me. Sempre un giro. Alla fine però abbiamo firmato un accordo in cui io non avrei più parlato di loro e loro avrebbero ritirato la querela", ha raccontato.

"Black list", chi trema nel cerchio magico di Ferragni

Il re dei paparazzi è poi entrato nei dettagli e ha spiegato: "Oggi questo del pandoro è un fatto di cronaca nazionale. Quindi non è che loro possono obbligarmi a non commentare e a non dire la mia, ciò che penso su un fatto di rilevanza nazionale. Io ho commesso le estorsioni all’interno del mio lavoro, ma ho pagato e anche tantissimo. Qui il Codacons ha presentato 104 esposti. Perché qualsiasi persona che ha comprato il pandoro può denunciare di essere stata truffata". Ma Corona, come un fiume in piena, ha continuato: "Quindi eliminiamo le polemiche e il gossip. A me hanno indagato per ogni cosa che ho fatto. Io ora non esprimo giudizi, però mi aspetto l’intervento della magistratura. Perché se non interviene c’è qualcosa che non va. Dovrebbero aprire un procedimento. Lei ha detto che impugnerà la sentenza", ha concluso.