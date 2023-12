Chiara Ferragni, chi trema nel cerchio magico: "Nella black list..."

30 dicembre 2023 a

"Tutti in discussione". Sono giorni duri per il team di Chiara Ferragni, travolta dal caso del pandoro Balocco Pink Christmas griffato con il nome dell'influencer e oggetto della nota sanzione dell'Antitrust. Uno tsunami che rischia di colpire chi lavora a stretto contatto con Ferragni. Insomma, "nessuno è escluso. Nella black list non c'è solo il manager Fabio Maria Damato, ben presto potrebbero finire anche altri 'fedelissimi'", scrive il Messaggero in un retroscena che definisce i professionisti del cerchio magico dell'influencer "tutti in discussione".

Ma chi sono i professionisti del gruppo di lavoro dell'imprenditrice? Si va dal capo della comunicazione Luisa Lozupone, responsabile marketing dal 2019 dopo la promozione di Damato. L'assistente legale è Rachele Perico, della Beauty Division del brand Ferragni fa parte invece Chiarà Calè. Altre figure chiave del mondo Ferragni sono Manuele Mameli, make up artist, e Barbara Di Poggio, nel ruolo delicatissimo di assistente personale, in equilibrio tra l'agenda lavorativa e l'organizzazione della vita familiare dei Ferragnez. Una squadra che, in base a quanto riporta il retroscena, potrebbe vedere qualche modifica.