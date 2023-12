Ferragni, la nuova polemica è sulla torta di compleanno di Valentina: pioggia di critiche

30 dicembre 2023 a

Valentina Ferragni, la giovane sorella di Chiara Ferragni, ha celebrato il suo trentunesimo compleanno, suscitando l'attenzione dei suoi 4.6 milioni di follower su Instagram. L'influencer ha condiviso con entusiasmo i momenti festosi del 29 dicembre attraverso numerose storie sui social media. La giornata è iniziata con un pranzo fuori casa, documentato con scatti che mostrano un clima di festa e allegria. Successivamente, Valentina ha ricevuto numerosi auguri dalle amiche e dal suo compagno Matteo, ritratto mentre le consegna un mazzo di fiori. Gli amici, la sorella Francesca e il cognato si sono uniti ai festeggiamenti, anche se è spiccata l’assenza di Chiara Ferragni e Fedez nelle immagini.

Un elemento che ha catturato l'attenzione di tutti è stata la torta di compleanno, dai toni rosa Barbie, con l’ironica scritta: "31 ma ancora rimorchio i 2000", un riferimento scherzoso alla differenza d'età con il suo fidanzato. Mentre alcuni fan hanno apprezzato la trovata, definendola "simpatica", altri l'hanno trovata noiosa e ripetitiva viste altre uscite simili nelle scorse settimane. I commenti sotto il post riflettono un mix di reazioni. Alcuni seguaci, evidenzia il Fatto, hanno ironicamente sottolineato l'età dei "2000", mentre altri hanno esortato Valentina a trovare nuovi argomenti per plasmare la sua personalità. "Per quanto altro tempo dovrà ribadire che rimorchia i 2000?", il commento di un fan che ha fatto incetta di like. Ma altri l'hanno difesa a spada tratta. “My birthday cake is different, “La mia torta di compleanno è differente”, le parole del post di Ferragni, che non si è curata dei numerosi critici e ha festeggiato con le persone più cari i suoi 31 anni.