Ferragni torna sui social, spunta il like inatteso: a chi va

Un videomessaggio di scuse, poi il nulla cosmico. Chiara Ferragni, dopo la maxi-multa ricevuta e l'inchiesta allargata è sparita dai radar. Molto si è detto e si sta dicendo sul suo conto. C'è che ipotizza che si sia rintanata in casa con il marito e i figli e c'è chi, invece, crede che l'influencer si sia allontanata da Milano. Niente di confermato in questo mare di indiscrezioni. Ma che fine ha fatto l'imprenditrice digitale più seguita d'Italia che costantemente dialogava con i suoi follower? Per ora l'unico indizio proviene da Instagram, dove la 36enne si è lasciata sfuggire un like. La mossa non è passata inosservata ai più attenti.

Un piccolo, quasi impercettibile, gesto. Chiara Ferragni ha rotto il silenzio approvando un post del padre Marco, che questa mattina ha aggiornato il suo profilo ufficiale con due foto che lo ritraggono insieme alla terza figlia, Valentina. "Buon compleanno piccola Vale", ha digitato l'uomo per celebrare la giornata di festa. Tra i like è apparso quello della primogenita Chiara che, nonostante la bufera mediatica e non che la sta travolgendo, ci ha tenuto a condividere il suo affetto.