Ferragni, Mughini non si tiene con Serri: "Moralista? Aspettavamo da loro le idee?"

“Banalità da quattro soldi” – “Basta col moralismo” Mirella Serri e Giampiero Mughini non se le mandano a dire sul caso Ferragni. Ospiti di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4 i due scrittori si scontrano sulla coppia italiana più chiacchierata del momento e sul loro ruolo sociale e politico al di fuori dei social. “Nel presente due venditori di sé stessi, della loro caratura, non ne vedo francamente” spiega Mughini dando il suo punto di vista sul caso Ferragnez. Pensiero che però provoca una risposta piccata da parte della collega. “Qui non dobbiamo fare del moralismo. Perché stiamo facendo tanto moralismo – sottolinea Serri – sono ricchi, stra ricchi”.

In collegamento, Mughini però si scatena: “Mirella, ma sii buona – invoca maliziosamente il giornalista – non usare questa parola con me. Del moralismo mi ci pulisco le scarpe”. “Loro sono stati venditori di sé stessi, questo non ci interessa – ribatte Serri – hanno veicolato delle idee che hanno inciso o potevano incidere sul sociale e sulla nostra trasformazione sociale”. Mughini però non riesce a star zitto: “Ma non diciamo sciocchezze” urla a favore di camera. Ma Serri vuole finire il suo ragionamento e aiutata anche da Brindisi riesce a prendere di nuovo la parola: “Vendevano sé stessi e avevano anche delle idee (quelle contro la critica all'omosessualità e così via) molto positive”.

Ma Mughini non accetta di rimanere in silenzio e incalza la collega: “Perché le aspettavamo da loro queste idee? Queste banalità le aspettavamo da loro?”. Serri prova a rispondere: “Non sono banalità”. Ma dal collegamento arriva la chiusura totale al dialogo da parte dello scrittore catanese: “Banalità da quattro soldi”. Serri, sollecitata da Brindisi a terminare il suo intervento, finisce di esporre il suo pensiero: “Non sono tutti delle persone acculturate e sapienti come sei tu – dice puntando il dito contro Mughini – le persone hanno bisogno di sapere le cose e loro gliel'hanno dette. Poi con che intenzione le hanno dette, sono fatti loro. Basta col moralismo!”.