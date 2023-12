Chiara Ferragni si aggrappa a due studi legali e ad un'agenzia per uscire dalla crisi

27 dicembre 2023 a

a

a

Chiara Ferragni si trova al centro di una crisi senza precedenti a seguito del controverso episodio del pandoro Balocco. Decisa a fronteggiare la situazione con determinazione, la celebre influencer ha recentemente adottato una strategia di basso profilo. Dopo aver pubblicato un video di scuse e essersi impegnata in una vera donazione da un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino, Ferragni ha scelto il silenzio sui social, abbandonando temporaneamente la sua attività online durante le prime festività natalizie trascorse nel suo nuovo attico milanese. Al contrario, il marito Fedez è rimasto attivo sui social.

Dov'è Ferragni? Il dettaglio nel video di Fedez: cosa non sfugge

Durante questo periodo di riflessione, dietro le quinte si stanno compiendo sforzi significativi per affrontare le difficoltà emerse, specialmente dopo la cancellazione di contratti con i primi partner, tra cui Safilo che ha risolto il contratto per la linea di occhiali griffata Ferragni. Per gestire al meglio la situazione, il team di Ferragni sta formando un'unità di crisi, affidandosi allo studio legale Gianni Origoni per affrontare gli aspetti legali, societari e civilistici. Nel frattempo, lo studio di Marcello Bana si occupa degli aspetti legali che coinvolgono la procura di Milano.

Che succede nei negozi. Chiara Ferragni, il disastro continua

Un punto cruciale, riferisce il Tg La7, è rappresentato dalla reputazione del marchio, e per questo motivo, l'influencer intende avvalersi di una consulenza da parte di un'agenzia specializzata in crisi aziendali. La principale preoccupazione di Ferragni non è tanto la perdita di seguaci, attualmente limitata a 100.000 su un totale di quasi 30 milioni, quanto piuttosto le importanti collaborazioni milionarie legate al suo marchio o personalmente a lei. Marchi di prestigio come Tod's, Pantene, Nespresso, Morellato, Pigna e la casa di prodotti per l'infanzia Nanan sono parte di questa galassia di collaborazioni che hanno contribuito a costruire la reputazione di Ferragni come imprenditrice di successo, ora messa a rischio dalla crisi in corso.