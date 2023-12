Ferragni-Fedez, è gelo: "Non sapeva nulla". Lo zampino del rapper nel video

Alice Antico 24 dicembre 2023 a

Il Pandoro-gate, che vede l'influencer Chiara Ferragni al centro delle polemiche, sembra ancora tenere banco nel mondo del gossip. I Ferragnez, peraltro, hanno subito una grande perdita di fan che sembra interessare, oltre la stessa Chiara, anche Fedez in maniera minore. Nelle ultime ore l’attenzione mediatica si è spostata nei confronti del cantante: l’ultima indiscrezione dice che Fedez non era assolutamente a conoscenza del contratto fra la moglie e Balocco. Guia Soncini, autrice de Linkiesta, ha rivelato oggi il retroscena inedito: Fedez non avrebbe saputo nulla del milione di euro ottenuto dalla consorte e sarebbe stato lui, dopo lo scoppiare della bomba mediatica, a convincerla a donare un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino. Ci sarebbe lo zampino del rapper anche nel famoso video del mea culpa.

“L’atmosfera coniugale, nella casa delle pandorità, quest’anno ha iniziato a essere malmostosa ben prima di cominciare ad apparecchiare o a controllare d’aver fatto tutti i regali. Il malumore sarebbe nato per colpa dell’Antitrust, giacché pare sia dalla loro decisione che il marito della Ferragni ha appreso le cifre dell’affaire pandoro, ignaro fino a quel momento che la moglie avesse incassato un milione a fronte d’una donazione (fatta da Balocco) di cinquantamila micragnosi euro”, ha scritto la Soncini.

L'autrice ha poi lanciato un’altra indiscrezione riguardo Fabio Maria Damato, amico di Chiara Ferragni e suo general manager. Stando ad alcune voci, sembrerebbe che Fedez sia intenzionato a licenziare il manager. "Dicono che, in occasione della faccenda pandorica, il marito abbia tentato il colpaccio: il licenziamento del principale esponente dello schieramento ferragnico, il collaboratore cui Chiara più s'affida, con cui il marito da sempre non va d'accordo e che questa volta, combinando questo pasticcio, gli ha offerto un'occasione se non d'oro almeno di zucchero a velo", si legge nell'articolo. Quindi, è chiaro che l’atmosfera natalizia in casa Ferragnez non sia delle migliori. Per adesso i Ferragnez stanno facendo largo utilizzo della strategia del silenzio.