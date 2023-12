Chiara Ferragni, il disastro continua. Che succede nei negozi

25 dicembre 2023 a

I guai per Chiara Ferragni sembra non finiscano mai. Dopo lo scandalo legato alla beneficenza del Pandoro Balocco, per l'influencer sembra proprio che piova sul bagnato. Non bastava, infatti, l'emorragia di follower dai suoi social. Adesso ci si mette anche il fuggi fuggi generale dai suoi punti vendita sparsi sul territorio.

Finora la situazione è assai delicata e si è verificata a Roma e Milano. Nel capoluogo lombardo il negozio si trova nel quartiere Porta Nuova ma, nonostante la festosa decorazione degli ambienti, lo store è rimasto pressoché deserto e davvero in pochi hanno deciso di varcarne la soglia. Discorso analogo per lo store romano in via del Babuino. Anche in questo caso, pochi clienti e anche un po' polemici.