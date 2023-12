Ferragni dov'è? Il dettaglio nel video di Fedez: cosa non sfugge

27 dicembre 2023 a

Chiara Ferragni è sparita dai radar. Dopo la maxi-multa per "pratiche commerciali scorrette" e l'allargamento dell'inchiesta alle uova di Pasqua (dopo il cosiddetto pandoro-gate), l'influencer è stata catturata dagli obiettivi delle macchine fotografiche solamente una volta. Poi, silenzio totale. In molti quindi si sono chiesti se l'imprenditrice digitale abbia scelto di allontanarsi da Milano per superare questo momento di crisi o se, invece, abbia ritenuto più sicuro rimanere a casa con i figli e senza mostrarsi sui social. Sebbene non sia stata detta l'ultima parola, è proprio un video pubblicato da Fedez, che intanto è tornato a palesarsi ai suoi follower, ha lasciare un indizio che è notato dai più attenti.

Fedez rispunta sui social, dov'è stata avvistata Chiara Ferragni

Fedez ha ripreso a condividere momenti di vita familiare. I figli Leone e Vittora e la cagnolina Paloma sono i protagonisti indiscussi delle ultime storie Instagram. La location? Spesso la nuova casa della coppia d'Italia più seguita sui social network. Ma anche l'ascensore del palazzo o aree all'aperto in cui il rapper ha deciso di portare a spasso la new entry a quattro zampe. E Chiara Farregni? Tutti si domandano se l'influencer sia rimasta in gran segreto nella sua nuova dimora o se invece abbia deciso di allontanarsi per far placare la bufera.

La risposta, come premesso, arriva da un video pubblicato da Fedez. Nel breve filmato viene inquadrata Vittoria mentre si diverte con CiccioBello, probabilmente un nuovo regalo ricevuto dalla piccola. A un certo punto la bambina spegne la batteria del bambolotto per farlo smettere di piangere. E proprio in quel momento si sente la voce di Chiara Ferragni, che però non viene inquadrata. "Che cosa facciamo? Lo spegniamo. Brava amore", dice l'influencer.