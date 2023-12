Enrico Ruggeri, il graffio su Elodie: "Le due donne che...". Chi tira in ballo

24 dicembre 2023 a

Enrico Ruggeri è in onda con Gli occhi del musicista, programma settimanale della seconda serata del martedì su Rai 2. Il cantautore e rocker milanese in una intervista a Libero spiega che la trasmissione, che ripercorre le carriere di alcuni protagonisti della musica italiana, ha l'obiettivo di "raccontare le vite, non le morti dei cantautori, a parte Tenco per ovvie ragioni. Racconto storie di grandi personaggi e canto le loro canzoni assieme agli ospiti. D’altra parte non ci sono più nemmeno Ghandi, Napoleone o Giulio Cesare. Quello che conta di più è ricordarli, studiarli e per i cantautori continuare a cantare le loro canzoni". Insomma, nessun santino ma autentici ritratti d'artista da Franco Califano a Mia Martini a Toto Cutugno. Quest'ultimo "di sicuro all’estero era più considerato che in Italia. In Francia è stato sempre considerato un grandissimo compositore. Il suo pezzo più famoso, L’italiano, si può considerare un vice-inno nazionale".

Gino Paoli fa infuriare Elodie, la replica incendiaria: "M... nella vita"

Nell'intervista l'ex voce dei Decibel torna sulle critiche ad alcuni dei giovani cantanti che "preferiscono passare alla cassa più che passare alla storia". È "lo specchio di tempi nei quali il denaro è diventato una qualità morale. Oggi un cantante che discute con un altro cantante gli dice: io ho venduto più dischi di te che di per sé non vuol dire nulla. Anche perché il peso di un cantante si misura quarant’anni dopo qualcuno conosce le sue canzoni", spiega Ruggeri che etra anche nella polemica tra Gino Paoli e le cantanti che puntano su look sexy e aspetto fisico, con Elodie che aveva attaccato pesantemente il cantautore genovese. "Nel mondo della musica, le due donne che considero più sexy sono: Nico che era la cantante dei Velvet Underground e Debbie Harry, la cantante dei Blondie. In entrambi i casi queste avevano un tale sex appeal che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia. Virna Lisi non ricordo di averla mai vista nuda, eppure me la ricordo come un’icona erotica...", afferma Ruggeri.