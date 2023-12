Eleonora Giorgi contro Elodie: "Mi ha umiliata"

19 dicembre 2023 a

Eleonora Giorgi contro Elodie. Per la cantante romana non c'è pace. Questa volta Elodie deve vedersela con Eleonora Giorgi che non le perdona il suo abbigliamento troppo discinto e i continui ammiccamenti alla sfera sessuale. Se n'è parlato durante la puntata di Pomeriggio 5. Non tutti, però, erano d'accordo con la Giorgi. Di diverso avviso era Anna Pettinelli che ha difeso le scelte artistiche di Elodie.

“Mi ha umiliata vederla dimenarsi tutta, seminuda, in televisione - ha attaccato Eleonora Giorgi durante Pomeriggio 5 - Mi ha umiliata, addirittura, vederla dimenarsi tutta, seminuda, non so dove, in televisione. Perché è una grande artista, è una grande cantante. E’ una donna importante, è bella...ed è così antico far finta che una gamba sia come un seno. Non è così il corpo. C’è un’allusione...Parliamo tanto di patriarcato, ma la vogliamo finire di alludere?...Personalmente oggi non sento il bisogno nel 2020 di assistere al dimenarsi di fisici eccitanti, erotici, femminili, quando c’è un contenuto straordinario di potenza musicale, artistica. Non serve: è un di più“. E ancora: “La libertà è una cosa che riguarda ognuno di noi. Qual è il limite della libertà? (…) C’è un codice, addirittura civile, che esprime il senso del pudore“.