Chiara Ferragni da Fabio Fazio? "Si ipotizza che...", retroscena bomba

Il cortocircuito innescato dalla maxi-sanzione dell'Antritrust per il pandoro con il marchio Chiara Ferragni non sembra una cosa passeggera. Troppo nota l'imprenditrice, così come la sua famiglia che si è raccontata sui social per anni. La vicenda sembra destinata a cambiare in qualche modo lo stesso rapporto tra follower e influencer, anche se ancora non sappiamo come. Social, business, reputazione, tutto è legato e tutto si tiene nell'economia della rete. Ci si interroga anche quale sarà la prossima mossa comunicativa di Ferragni, o del marito Fedez. Il video di scuse dell'imprenditrice non ha avuto l’effetto sperato: a molti utenti è apparso finto e troppo studiato, con curiose assonanze con il filmato con cui il deputato Aboubakar Soumahoro aveva respinto le ombre per lo scandalo che aveva travolto la moglie. A dedicare un lungo articolo a questo cortocircuito mediatico sul sito di Nicola Porro è Max Del Papa secondo cui "se Chiara, se i Ferragnez hanno potuto accumulare a 30 anni una fortuna da nababbi, che ai tempi del capitalismo 'delle cose' non si metteva insieme in una vita di produzione, è anche, se non soprattutto, perché hanno potuto contare su una fabbrica del fumo alimentata dal panorama informativo pressoché al completo".

Ma ora tutto è cambiato, gli stessi che Ferragni "l’hanno santificata, ora la mollano: tutti giù dal carro". "Adesso non troverete più le Chiara Valerio stendere il panegirico della compagna Chiara Ferragni, adesso, la difesa d’ufficio di Maria Laura Rodotà sembra più la strampalataggine di una attempata compagna fuori fase e fuori tempo", si legge nell'analisi che riporta un dettaglio a suo modo clamoroso. "Si ipotizza anche una ospitata d’emergenza dal solito Fabio Fazio, che però non sarebbe più tanto convinto", si legge nel sito di Porro secondo cui Ferragni potrebbe essere ospite a Che tempo che fa, il programma in onda la domenica sera su Nove.

Ma secondo il retroscena il conduttore ligure sarebbe dubbioso: Fazio "è mellifluo ma sa leggere i segnali: dopo la rotta del pandoro, il Tg1, primo notiziario nazionale e di Stato, ha addirittura aperto con la Madonnina infilzata da se stessa: e tutti sanno che l’apertura, il Tg1 non la sceglie a caso". Insomma, l'intervista potrebbe non andare in porto a differenza di altre ospitate controverse, come quella di Gino Cecchettin nei giorni in cui il padre di Giulia veniva anche criticato per la grande esposizione mediatica. Nel 2017 Fazio, quando era in Rai, ha avuto ospite Ferragni a Che tempo che fa, e durante la pandemia si era collegato con Fedez per ringraziarlo proprio per la sua attività benefica. Li rivedremo domenica?