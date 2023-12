“Sguazza nel fango di Chiara Ferragni”. Ribaltone e attacco a Selvaggia Lucarelli

22 dicembre 2023 a

Valeria Braghieri, giornalista de Il Giornale, si occupa del caso legato a Chiara Ferragni, ma sotto una luce diversa. “Selvaggia Lucarelli sguazza nel fango di Chiara Ferragni”, è il titolo dell’articolo apparso sull’edizione del 22 dicembre del quotidiano. “C’è un caso nel caso Ferragni e si chiama Selvaggia Lucarelli. Da quando la giornalista ha sentito odore di sangue e Pandoro Balocco ha allargato le narici”, l’affondo iniziale sulla giornalista e giudice di Ballando con le Stelle.

Braghieri poi va avanti: “Gli uomini (sia detto senza tirare in ballo il patriarcato) sono terribilmente intrigati da questa lotta nel fango a distanza. L’eterea Barbie trafitta dai fan diventati hater e la sanguigna procace che rovista negli scandali di Chiara. Non passa giorno in cui Selvaggia non aggiunga un uovo di Pasqua o un ortaggio oltraggiato durante un rave al supermercato, nel paniere delle grane della bionda col ‘grano’. Sembra non aspettasse altro, ora che alla reginetta è caduta la corona, lei la calpesta con gli zoccoli del suo destriero nero. Ma visto il tornado di escrementi che si è sollevato attorno all’influencer, forse Selvaggia potrebbe smetterla con gli speroni e, forte del suo personaggio, mostrare un po’ di indulgenza”. “Non è mica una Ferragni che non ce l’ha fatta”, la stoccata finale.