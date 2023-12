Chiara Ferragni "può entrare in politica", bomba del pubblicitario di Ferragnez

22 dicembre 2023 a

a

a

Un duro colpo ma Chiara Ferragni supererà il pandoro-gate, magari scendendo in politica. Il pubblicitario Francesco Taddeucci, che con l'influencer e il marito Fedez ha lavorato per la campagna della prima stagione della serie tv Ferragnez, si dice sorpreso per la maxi-multa dell'Antitrust per la vicenda della beneficenza dato il gran numero di collaboratori dell'imprenditrice. Tuttavia per il pubblicitario la fuga di sponsor e follower finirà presto e Ferragni tornerà a essere presto una "macchina da soldi". come accaduto in passato a Kate Moss, travolta dagli scandali e poi tornata sulle passerelle.

Altro fascicolo sul pandoro-gate: pure a Cuneo si indaga su Ferragni

Non solo. Taddeucci immagina un futuro più che radioso per la coppia: “Ci piaccia o meno, lei e Fedez sono la vera famiglia reale italiana. Con i loro scandali e le loro grandezze. E se Fedez ha un’autentica vocazione all’impegno civile, lei ha in mano un patrimonio di consenso che le permetterebbe di entrare in politica: come Berlusconi, come Trump negli Stati Uniti”, dice in una intervista a Repubblica. Afferma di non avere informazioni riservate in questo senso, anche se "da pubblicitario, però, ritengo che potrebbe arrivare fino alle massime cariche istituzionali”. Insomma, Chiara Ferragni e Fedez a Palazzo Chigi o al Quirinale grazie ai loro follower (se resteranno fedeli...)? Affermazioni che appaiono a metà strada tra la provocazione e il ballon d'essai.