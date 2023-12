Meteo, Sottocorona e le previsioni per Natale: la minaccia al di là delle Alpi

21 dicembre 2023 a

Il Natale si avvicina e anche le condizioni meteo assumono una certa importanza per farci passare delle feste tranquilli. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fornisce un quadro delle previsioni del tempo nel corso del suo collegamento con Omnibus: “Della perturbazione già ieri è entrata sull’Italia, che ha avuto scarse conseguenze, c’è qualcosa che resta, ha raggiunto il sud ma è quasi completamente disfatta. Precipitazioni molto poche, soprattutto queste nuvole, ma non sono consistenti. Poi a nord c'è altro ma per il momento rimane lì, anche se si affaccia un po' solitario. La previsione per oggi, giovedì 21 dicembre, vede qualche debolissima pioggia al sud, su parte del centro un po' di grigio e poi si affacciano questi fenomeni intensi a livello proprio delle Alpi, ma in qualche modo le Alpi li fermano, cioè non superano il confine alpino. È chiaro che sui crinali le precipitazioni nevose ovviamente ci sono, ma riguardano più la parte centro-occidentale. Nella giornata di domani, venerdì 22 dicembre, resta una situazione appena di tempo incerto, un poco nuvoloso, un po' grigio, qualche precipitazione sulle isole maggiori e sul basso Tirreno. Domani potrebbero essere localmente moderate, soprattutto tra Calabria e Sicilia settentrionale, ma in maniera molto isolata. O sennò le solite pioviggini e un cielo un po’ grigio. I fenomeni intensi non superano l'arco alpino, ma ormai lo prendono tutto, da ovest verso est.

Si arriva poi alla giornata di sabato 23 dicembre: “Quei fenomeni - sottolinea Sottocorona - al di là delle Alpi si perdono, si allontanano, non entrano assolutamente sulle zone del nord, con una prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, qualche velatura qualche debolissima pioggia ancora sul basso Tirreno, sulle isole maggiori, ma sono piccole incertezze del tempo e quindi diciamo ci avviamo verso un periodo di Natale abbastanza tranquillo, mettiamola così dal punto di vista del tempo”.

L’ultimo punto dell’approfondimento meteo dell’esperto di La7 è quello sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sono scese un poco, soprattutto sul sulle zone interne, quindi sulle zone montuose. Per il resto non hanno molte variazioni. Nelle prossime 24 ore, quindi per domani, la variazione presenta dei piccoli scostamenti. Al sud forse piccoli aumenti, in Sardegna piccole diminuzioni, al nord l'aumento è un pochino più consistente. Quindi - chiosa Sottocorona - la fase non è sicuramente né fredda né gelida né altro, insomma le temperature sono quelle di dicembre, ma non ci sono picchi particolari”.