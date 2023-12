Meteo Roma, a Natale torna l'ombrello. Giuliacci: che succede a pioggia e freddo

20 dicembre 2023 a

Che tempo farà su Roma nel periodo di Natale? Dopo un periodo di alta pressione le previsioni del meteo anticipano un cambiamento. Secondo Mario Giuliacci “una debole perturbazione troverà la strada per attraversare velocemente la nostra Penisola. Ma gli effetti saranno modesti. A Roma tra mercoledì 20 e giovedì 21 sono attesi cieli nuvolosi ma, in generale, non ci sarà bisogno dell'ombrello, mentre le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo. Una fase quindi più nuvolosa ma sostanzialmente ancora asciutta, seguita poi venerdì 21 dal ritorno del sole”.

Sul sito meteogiuliacci.it si analizzano poi le previsioni del fine settimana: “I cieli di Roma torneranno a coprirsi di nuvole e, nella giornata di domenica 24, Vigilia di Natale, è probabile che i romani siano costretti ad aprire l'ombrello. Si tratterà di piogge deboli e intermittenti, mentre le temperature rimarranno attorno ai valori normali per il periodo, e quindi lontane da quelle che sarebbero necessarie per vedere la neve. Poche sorprese, probabilmente, anche a Natale, che si prospetta nuvoloso ma asciutto, solo leggermente più freddo dei giorni precedenti, mentre a Santo Stefano - chiosa l’esperto meteorologo sulle previsioni del tempo nella Capitale - sembra probabile che le strade cittadine vengano nuovamente bagnate da qualche piovasco”.