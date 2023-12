Meteo, Giuliacci rivela come saranno Natale e Capodanno: "Il mattatore delle feste"

20 dicembre 2023 a

a

a

Come saranno le prossime feste di Natale e Capodanno? A questa domanda risponde il colonnello Mario Giuliacci che descrive il clima che ci accompagnerà durante le feste di fine anno. Ci sarà un mattatore incontrastato: l'anticiclone delle Azzorre. Vediamo nel dettaglio quali saranno i suoi effetti.

"Presenza costante e insistente dell'anticiclone delle Azzorre. saranno pochissime le piogge, per lo più sottoforma di pioviggine fino al 28 dicembre e limitatamente al levante ligure e alle regioni tirreniche. Poche anche le nevicate per lo più sulle Alpi di confine. Pochissime anche le nebbie. Al loro posto troveremo cieli grigi in Val Padana per nubi basse. Non farà freddo, anzi le temperature saranno al di sopra della media fino al 26-27 dicembre. Poi dal 29 dicembre temperature in discesa di 4-6 gradi ovunque e freddo moderato al centro-nord