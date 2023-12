Alessandro Basciano perde le staffe: "Non nominate mia figlia". Parte la diffida

21 dicembre 2023 a

a

a

Dopo l'ultima puntata online di Casa Chi, il programma condotto da Sophie Codegoni e i giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, l'ex fidanzato dell'influencer e papà della piccola Celine, non si è trattenuto e ha affidato ai social network un duro sfogo. Uno degli ospiti dell'appuntamento è stato Mirko Brunetti, appena uscito dal Grande Fratello ma noto ai più per la sua partecipazione a Temptation Island e per la sua storia con Perla Vatiero. A scatenare l'ira del dj è stato proprio lo scambio di battute tra la ex e il gieffino. "Se penso a Perla e Greta? No, penso a me e forse da stasera anche a te Sophie", ha scherzato Mirko per evitare di fornire ulteriori notizie sul suo triangolo amoroso.

Mirko nel tigurio? Vittorio rischia grosso. Gli autori: "Torna indietro!"

Il giornalista Palmieri si è allora inserito nel dialogo e ha detto: "Lui è single ed è un bravo ragazzo e sa anche mettere Rai Yoyo. Conosce tutti i canali per bambini. Non vuoi invitare la nostra Sophie a cena?", riferendosi ovviamente al fatto che l'influencer sia da pochi mesi la mamma della piccola Celine e che, quindi, potrebbe intraprendere una nuova relazione solo se il nuovo ammiratore è in grado di volere bene anche alla figlia. Ecco che Alessandro Basciano non è rimasto a sentire e, su Threads, ha scritto: "Vorrei dire ai Signori 'giornalisti' da 4 soldi di Casa Chi… complimenti per la vostra professionalità e alta scuola di giornalismo. Se volete ve lo metto io Rai Yo-Yo perché forse l'unica cosa che potete fare è parlare di cartoni animati… bravi, avete vinto una diffida cosi magari la prossima volta nominate il nome di vostra figlia e non della mia".