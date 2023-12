Fiorello, bomba su Chiara Ferragni: ha già pronto il docufilm

19 dicembre 2023 a

Prosegue la settimana di "VivaRai2!" che precede le feste di Natale. Fiorello, Biggio e Casciari con tutta la banda hanno suonato la sveglia in diretta dal Foro Italico con un nuovo appuntamento del mattin show all'insegna del buonumore. Fiorello non poteva non partire dall'argomento che ha monopolizzato siti e quotidiani nelle ultime ore: il caso del pandoro di Chiara Ferragni. "La Ferragni ha perso 10mila follower, sono solo quelli di Antitrust e Codacons - ha subito ironizzato lo showman - Lei si scusa: ho sbagliato, dono 1 milione al Regina Margherita. Comunque è cosa buona. Tra l'altro c'è già pronto il documentario sulla vicenda, se lo stanno litigando Prime e Disney mentre RaiPlay non ce la fa con i soldi. Il titolo c'è già, è "Assegnez'!". E ancora: "Anche il Codacons ha fatto un pandoro: al posto dei canditi ha tutti gli esposti fatti ai Ferragnez!". Poi, un messaggio all'imprenditrice: "E' così, se stai sul web prima o poi una cacchina si pesta, anche io ne ho pestate alcune e sono convinto che continuerò a sbagliare - sdrammatizza Fiorello - Sono errori, certo questo è un orrorone perché la beneficenza è una cosa delicata. Ma dagli errori si impara, non si smette mai di diventare adulti".

L'ironia dello showman però non si ferma qui: "Anche i nostri collaboratori sono stati vittima dell'Antitrust, i "Ma senza Se" con il loro pandoro senza pandoro venduto a 1.000 euro. E' peggio della Ferragni, ma peggio peggio". E quindi arrivano le scuse di Tofì e Florì: "Siamo un po' contriti, il pandoro era vuoto, una truffetta sì, ma piccola piccola - dicono i personaggi interpretati sempre da Fiorello e Biggio - Daremo soldi a chi ne ha bisogno, come ad esempio Rai2...". All'annuncio della cifra, 1 milione di euro, scatta poi l'ira di Biggio: "Cosa!?". Si prosegue con le notizie del giorno: "Hacker russi contro la pubblica amministrazione, hanno attaccato le tredicesime. Se la sono presa con i poveri lavoratori, ma sul più bello è stato tutto bloccato. Sapete come? Di fronte all'hacker russo è comparsa la scritta "SPID'! E lui ha mollato tutto". Fiorello ha, infine, parlato anche di Papa Francesco e del suo via libera per la benedizione in chiesa delle coppie gay: "Beneditele senza dare scandalo, ma non è un matrimonio. Insomma, ti benedico ma un po'... tipo nel nome del padre, del figlio, anzi no, del cugino... dello spirito ma non ancora santo". Poi la precisazione: "Noi scherziamo. E' un attimo che arrivano le guardie svizzere qua...".