Viva Rai2, Fiorello sventola il fax di Di Maio: "Napoli, pastiera e Mare fuori"

Un botta e risposta di fuoco tra le opposizioni e il premier. "Negate che il governo Conte alla chetichella abbia dato l’assenso alla riforma del Mes? Allora ho portato qui un bel fax in cui Luigi Di Maio firma l’autorizzazione alla riforma del Mes. Una firma messa il giorno dopo la fine del governo Conte, senza dibattito in Parlamento, senza dirlo agli italiani, con il favore delle tenebre": con queste parole, in Senato, Giorgia Meloni ha replicato all'assalto del grillino Pietro Lorefice. La mossa del presidente del Consiglio, che ha sventolato il documento in Aula, è finita anche sotto la lente d'ingrandimento satirica di Fiorello. A Viva Rai2, il programma che va in onda tutte le mattina e risveglia gli italiani, il conduttore ha riportato la notizia e ha annunciato: "Abbiamo uno scoop".

Dibattito di fuoco: il fax segreto di Di Maio e il Pil farlocco di Conte

"Io ho già capito", ha subito replicato il suo compagno d'avventura Fabrizio Biggio. Prendendo in mano il presunto fax mostrato dal premier, Fiorello ha iniziato a leggere quanto scritto sul documento, scatenando le risate di tutti i presenti e dei telespettatori ancora addormentati. "Noi dobbiamo dare qualcosa in più, signore e signori, il fax", ha esordito. Quindi sono stati elencati i punti salienti: "Con la presente, dice Di Maio, vi autorizzo a firmare la modifica del trattato che autorizza il Mes, sottoscrivo l'abbonamento a Dazn per vedere il Napoli in Champions League". Fiorello, scatenatissimo, ha continuato: "Sempre Di Maio: tradurre la ricetta della pastiera napoletana di mia nonna per quella golosona di Ursula von der Leyen, proiettare al parlamento europeo l'ultima stagione di Mare fuori, che mi ha fatto tanto piangere, chiedere a Gigi D'Alessio di fare una versione neomelodica dell'Inno alla gioia".