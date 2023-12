Chiara Ferragni, l'affondo di Buonamici: “Astuzia nella beneficenza post-polemiche”

19 dicembre 2023 a

a

a

Il caso di Chiara Ferragni viene analizzato nella puntata del 18 dicembre di Pomeriggio5, programma televisivo di Canale5 condotto da Myrta Merlino. Ad analizzare gli effetti della sanzione da un milione di euro da parte dell’Antitrust nei confronti della influencer è Cesara Buonamici, giornalista Mediaset: “Generosa ma astuta. L’avidità è cattiva consigliera. Lei adesso ha certamente fatto un danno a sé stessa, ora però rimedia con questa offerta importante di un milione all’ospedale. Ok, c'è della generosità, ma forse anche dell'astuzia in questa sua mossa. Una sorta di recupero e, comunque, ha generato un sospetto anche su altri che fanno la sua attività. Quindi è un qualcosa che è successo e non finisce così. Le scuse sono certamente importanti e necessarie, però insomma, lei paga per il danno che subisce. Più il danno è grande, più l'errore si paga caro, ma non finisce certo così. Questo può lasciare una scia di dubbi su altri”.

"Non ha pensato prima di parlare". Il sociologo demolisce Ferragni: gravissimo incidente

Nel corso della trasmissione, oltre alla giornalista del Tg5, è intervenuta anche la speaker Anna Pettinelli: “Sta chiedendo scusa a tutta Italia con convinzione e schiettezza. È bellissimo quando uno fa un errore chieda scusa e con un gesto concreto, un milione di euro. La cosa che mi sorprende è come una donna così attenta nella comunicazione e scaltra nel fare affari sia stata raggirata. Ci deve essere stato un gap in questa faccenda, è strano perché sarà stata assistita da mille avvocati”.