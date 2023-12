Chiara Ferragni, il sociologo Morcellini la demolisce: “Gravissimo incidente comunicativo”

19 dicembre 2023 a

La vicenda di Chiara Ferragni, sanzionata dall’Antitrust per le comunicazioni sui pandori Balocco, tiene banco nel mondo della comunicazione. Il sociologo delle comunicazioni Mario Morcellini, interpellato dall’AdnKronos esprime il suo giudizio storia, con l’influencer, che ha annunciato di voler rimediare all’errore devolvendo un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino: “Chi occupa posizioni apicali, come un’influencer, dovrebbe avere una diversa compostezza comunicativa. In questa vicenda hanno fatto male tutti, è un raro caso in cui ci si sarebbe aspettati un comportamento più lineare e non incoerente. Il comportamento della Ferragni è stato un gravissimo incidente comunicativo. Ferragni ha dato vita ad un incredibile cambiamento di linea comunicativa. Influencer significa lasciare traccia nella vita delle persone. Questa volta l’influencer non c’è stata, nel senso che quando una influencer modifica così drasticamente la linea di comunicazione e difesa evapora il suo potere di incidere”.

“L’ultima svolta fa capire che lei stessa riconosce di aver commesso un errore di valutazione che è perdonabile nel momento in cui lo comunichi anche se è diventato comunque un macigno sulla sua reputazione. La Ferragni - spiega ancora Morcellini - avrebbe dovuto evitare di dire ’faccio ricorso, chiedo una rivalutazione del caso’. Quello da parte della Ferragni è stato un gravissimo incidente comunicativo. Ma – sottolinea e conclude l’esperto - la lezione che ci viene dagli incidenti della comunicazione è quella di respirare prima di parlare”.