Cecchi Paone svela il retroscena: "Il dettaglio sul matrimonio con Simone"

Alessandro Cecchi Paone sta per sposarsi. Tra pochi giorni il sì con Simone. “L’unione sarà in regime di separazione di beni. Casomai qualcuno pensasse che uno dei due lo fa per interesse“, dice Cecchi Paone al Corriere della Sera. Adesso arrivano tutti i dettagli sul matrimonio. “È stato Alessandro, alla fine dell’estate, quando abbiamo avuto modo di stare tutti insieme, con mia figlia, mia mamma, la sua ex moglie, tutta la nostra famiglia allargata“, continua il giornalista. “Ci chiamiamo Miao e nei messaggi mettiamo anche le zampine del gatto“.

Alessandro e Simone hanno partecipato, di recente, all’Isola dei famosi. “Ho sempre frequentato partner giovani: mi permettono di riversare su di loro la mia parte protettiva, la mia esperienza. Per contro, prendo entusiasmo e sguardo al futuro - racconta - Sapere che con Simone avrei davvero formato una famiglia mi ha spinto a fargli la proposta. La bambina ha la sua mamma, naturalmente, ma io ci sarò per tutto ciò che sarà necessario”. Cristina, ex moglie di Cecchi Paone, viene definita la più grande alleata della coppia: un segno di grande maturità di tutti e tre. Alessandro e Simone sono prontissimi. Mancano pochi giorni al sì e ci saranno decine e decine di invitati.